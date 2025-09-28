شايبي سيكون مفاجأة “الخضر” في “الكان” و”المونديال”

يقدم حاليا مباريات الأحلام

في الثاني والعشرين من نوفمبر القادم، سيبلغ فارس شايبي، سن الثالثة والعشرين ربيعا، وهو حاليا من أصغر لاعبي الخضر، ويمكن القول بأنه من أحسن اللاعبين الجزائريين حاليا مع بدايات الدوريات الأوربية، وإذا واصل على نفس الوتيرة، فإن فارس سيكون الأساسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه من مدرب الخضر أو مدرب فريق فرانكفورت.

في مباراة أول أمس خارج الديار، لم يكن لفرانكفورت، من حلّ سوى الفوز خارج الديار بعد هزيمته الثقيلة في عقر الديار، أمام هيرتا برلين، حيث كان رفقاء شايبي بعيدين عن مستواهم، لكنهم هذه المرة قرروا الفوز وحققوه أمام بوريسيا مونشن غلادباخ، حيث تقدموا خارج الديار بسداسية كاملة نظيفة ولكنهم تخاذلوا فتلقوا رباعية كاملة في أقل من نصف ساعة زمن، فتهاطلت عليهم الأهداف، فاكتفوا بالدفاع وطبعا بالتركيز على الدفاع للمحافظة على تقدمهم.

قدم شايبي الذي لعب تسعين دقيقة مباراة تحفة، فسجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين ترجمتا إلى هدفين،وحصل فارس شايبي على ثاني أعلى تنقيط، بـ8.9، ليقفز فرانكفورت إلى المرتبة الرابعة، وهي مرتبة مؤهل كما هو معروف، لمنافسة رابطة أبطال أوربا، وهذا خلف الثلاثي بيارن ميونيخ وبوريسيا دورتموند ولا يبزيغ.

المشكلة التي حيرت مدرب فرانكفورت، هي عدم استقرار أداء شايبي من مباراة إلى أخرى، فقد حصل على تنقيط ضعيف بلغ 6 نظير أدائه، بعد أن بلغ تنقيطه 7 في كأس رابطة أبطال أوروبا أمام الفريق التركي غالاتا سور.

يعاني خط وسط “الخضر” من اللاإستقرار، سواء بسبب الفورمة التي لا يتحكم فيها اللاعب، أم بسبب الإصابات، حيث تداول لاعبو الوسط على الإصابات ويوجد حاليا لاعبين مهمين يعانون من الإصابة أو الهلع، ومنهم بن ناصر وزروقي وحيماد عبداللي، ولكن الأداء الجيد لفارس شايبي على جبهات متعددة من البوندسليغا وكوبا ألمانيا إلى رابطة أبطال أوربا، ستنمّي من إمكانات فارس شايبي، الذي هو بصدد تقديم عرض قوي قد يطير به من فريق فرانكفورت المحترم، إلى أحد مالقة الكرة الأوروبية وقد يكون بيارن ميونيخ.

فارس شايبي حاليا أساسي مع ناديه فرانكفورت، في رتبة مؤهلة لرابطة الأبطال وعليه أن يعود إلى الخضر في شهر أكتوبر القادم وهو محرك الميدان بعد أن ضيعت الإصابة زميله حيماد، كما أن طريق المونديال الذي هو حلم بالنسبة لفارس شايبي، مفروشا للمنتخب الجزائري، ولن يجد فارس شعيبي تحفيزا مثل هذه الآفاق، وفارس الذي يمكنه أن يلعب ثلاثة منافسات كأس عالم القادمة، مطالب أيضا بتقديم عرض قوي حتى لا يكون الأساسي في الخضر فقط، وإنما اللاعب الحاسم ومحرك الفريق الذي يقود الانتصارات خاصة في منافستي كأس أمم إفريقيا أو كأس العالم كما كانت حال نبيل بن طالب في مونديال البرازيل 2014، ولم تكن سنه قد بلغت 19 ربيعا بعد.