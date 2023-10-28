شايبي ضمن التشكيلة المثالية لدوري المؤتمر الأوروبي

اختير الدولي الجزائري فارس شايبي ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دور مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي.

وتواجد شايبي ضمن التشكيلة المثالية، بعد تألقه رفقة ناديه آنتراخت فرانكفورت، حيث ساهم في الفوز المحقق أمام نادي هلنسكي الفيلندي، بسداسية نظيفة، بتقديمه تمريرتين حاسمتين خلال اللقاء.

🎖 تشكيل سوفاسكور المثالي للمرحلة الثالثة من دور مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي ضم فارس شايبي🇩🇿 جناح نادي فرانكفورت🇩🇪 بتقييم سوفاسكور 8,8 pic.twitter.com/TzqhqDxVyP — SofascoreAR (@SofaScoreARB) October 27, 2023

ونال شايبي تقييم 8.8 من موقع “سوفاسكور” المختص في إحصائيات كرة القدم.