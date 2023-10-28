-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

شايبي ضمن التشكيلة المثالية لدوري المؤتمر الأوروبي

عمر سلامي
  • 132
  • 0
شايبي ضمن التشكيلة المثالية لدوري المؤتمر الأوروبي
أرشيف
فارس شايبي

اختير الدولي الجزائري فارس شايبي ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دور مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي.

وتواجد شايبي ضمن التشكيلة المثالية، بعد تألقه رفقة ناديه آنتراخت فرانكفورت، حيث ساهم في الفوز المحقق أمام نادي هلنسكي الفيلندي، بسداسية نظيفة، بتقديمه تمريرتين حاسمتين خلال اللقاء.

ونال شايبي تقييم 8.8 من موقع “سوفاسكور” المختص في إحصائيات كرة القدم.

مقالات ذات صلة
هذا هو المركز الجديد للمنتخب الجزائري في ترتيب “الفيفا”

هذا هو المركز الجديد للمنتخب الجزائري في ترتيب “الفيفا”

الوزير بلعريبي يتفقد ملعب تيزي وزو ويكشف عن موعد الإعلان عن صفقة ملعبي بشار وورقلة

الوزير بلعريبي يتفقد ملعب تيزي وزو ويكشف عن موعد الإعلان عن صفقة ملعبي بشار وورقلة

8 جانفي آخر أجل أمام “الخضر” للالتحاق بكوت ديفوار

8 جانفي آخر أجل أمام “الخضر” للالتحاق بكوت ديفوار

تعيين قاموح وبوكواسة لإدارة مباريات في تصفيات مونديال 2026

تعيين قاموح وبوكواسة لإدارة مباريات في تصفيات مونديال 2026

اللجنة الأولمبية الفلسطينية تشكو الكيان الصهيوني لدى الهيئات الدولية

اللجنة الأولمبية الفلسطينية تشكو الكيان الصهيوني لدى الهيئات الدولية

منتخب أقل من 20 سنة في تربص تحضيري تحسبا لدورة شمال إفريقيا

منتخب أقل من 20 سنة في تربص تحضيري تحسبا لدورة شمال إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد