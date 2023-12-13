شايبي ضمن تشكيلة الأفارقة في أوروبا

تواجد الدولي الجزائري، ولاعب نادي آينتراخت فرانكفورت فارس شايبي، ضمن التشكيلة المثالية لأفارقة أوروبا، لحساب الجولة السابقة من الدوريات الأوروبية.

وكشف موقع “تي في 5 موند” الفرنسي، عن تشكيلته الخاصة بأفارقة أوروبا، خلال الأسبوع المنقضي، التي شهدت تواجد شايبي، بعدما خطف الأنظار يوم السبت الفارط في الفوز الكبير الذي حققه فرانكفورت بنتيجة 5-1 أمام العملاق بايرن ميونخ، بتقديمه تمريرة حاسمة، وتواجده وراء كل الأهداف التي سجلها اينتراخت.

ونوّه الموقع الفرنسي بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعب الخضر في ذات المباراة، لاسيما وأنه كان وراء الهدف الأول لفرانكفورت، بعدما ارتطمت تسديدته بالعارضة، قبل أن يسكنها المصري عمر مرموش في شباك “البافاري”.

ويعد شايبي أحد أفضل اللاعبين في “البوندسليغا” هذا الموسم، حيث يبصم كل أسبوع على مستوى متميز رفقة ناديه، وهو الأمر الذي يريح الناخب الوطني بلماضي، قبيل إنطلاق كأس إفريقيا، بعدما أصبح ركيزة أساسية في تشكيلة الخضر منذ التحاقة نهاية جوان الماضي.