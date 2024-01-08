شايبي على رأس قائمة المتوقع تألقهم في “الكان”

تواجد الدولي الجزائري والمحترف مع إينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن قائمة اللاعبين الشباب، المتوقع تألقهم خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ونشر موقع 90min Fr الفرنسي، الإثنين، قائمة اللاعبين الشباب في إفريقيا والتي جاء على رأسها لاعب المنتخب الوطني ونادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، فارس شايبي، رفقة العديد من نجوم القارة السمراء، أبرزهم لاعب المنتخب الإيفواري كريم كوناتي، والدولي المغربي أمير ريشاردسون، والغاني إينرست نواماه.

وجاء ترشيح شايبي على رأس هذه القائمة، نظرا للمستويات الكبيرة التي قدمها في مرحلة الذهاب رفقة ناديه الألماني، وبصمه على مشاركة مميزة رفقة الخضر، حيث خاض شايبي مع فريقه في كل المنافسات في 20 مواجهة، وسجل هدفين وقدم 6 تمريرات حاسمة، فيما شارك مع الخضر في 8 مواجهات سجلها خلالها هدفين، جعلته يقدم اعتماده بامتياز في كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي.