شايبي يتألق بهدف وتمريرتين حاسمتين (فيديو)

تألق الدولي الجزائري فارس شايبي في المباراة التي جمعت ناديه أينتراخت فرانكفورت ومضيّفه نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، لحساب الجولة الخامسة من “البوندسليغا”.

وانتهت المباراة التي شهدت أهدافا غزيرة بفوز رفقاء شايبي بسداسية مقابل أربعة أهداف.

وشارك شليبي أساسيا، ولعب كل فترات اللقاء، وقدم تمريرة الهدف الأول، ليتمكن بعد ذلك من توقيع الهدف الرابع لناديه في د39.

وقدم شايبي في الوقت بدل ضائع للشوط الأول تمريرة الهدف الخامس.

للإشارة فإن نادي مونشنغلادباخ، تمكن من العودة بقوة في النصف الأخير من المرحلة الثانية، إذ وبعدما كان منهزما بسداسية نظيفة، تمكن من تسجيل أربعة أهداف مقلصا بذلك النتيجة.