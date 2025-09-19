شايبي يتألق في فوز فريقه فرانكفورت على غالاتاسراي التركي

كان وراء الهدف الثالث لفريقه

قدّم الدولي الجزائري، فارس شايبي، مردودا جيدا في المواجهة التي فاز فيها ناديه إينتراخت فرانكفورت على ضيفه غالاتاسراي التركي بنتيجة (5-1)، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات لمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وساهم لاعب “الخضر” في تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعدما نفذ مخالفة بطريقة ذكية، اسكنها مدافع غالاتاسراي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 45+4، مانحا بذلك التقدم لفرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقبل هذا الهدف، عرفت المباراة التي احتضنها ملعب دوتش بانك بارك، بداية قوية من الضيوف الذين افتتحوا باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة قبل أن يعادل النادي الألماني النتيجة في الدقيقة الـ37.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول، سجل أوزان الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 45+2، ليعزز بعده فارس شايبي تفوق فريقه بمساهمة مباشرة في تسجيل الهدف الثالث. وفي الدقيقة الـ66، أضاف المهاجم بوركاردت، الهدف الرابع، بعد هجمة عكسية منظمة، قبل أن يضيف بعدها بأقل من 10 دقائق، المهاجم أنسغار كناوف الهدف الخامس.

وبهذا الأداء يؤكد فارس شايبي مكانته كقيمة ثابتة في التشكيلة الأساسية لفرانكفورت، خاصة في المباريات القارية، بفضل لمساته الفنية وتمريراته الحاسمة، ما يجعله أحد أبرز الوجوه الجزائرية الواعدة في الملاعب الأوروبية.

وبانتصاره على غالاتاسراي، خطا نادي فرانكفورت خطوة مهمة في مشوار رابطة أبطال أوروبا، التي سيكون فيها على موعد بتحديات أصعب في الجولات المقبلة.