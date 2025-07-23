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رياضة

شايبي يحضّر مع فرانكفورت بالولايات المتحدة الأمريكية

ع. ع
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شايبي يحضّر مع فرانكفورت بالولايات المتحدة الأمريكية

يشارك الدولي الجزائري، فارس شايبي، في الجولة التحضيرية لفريقه، آينتراخت فرانكفورت الألماني، لكرة القدم، التي يجريها بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للموسم الجديد قبل انطلاق البطولة الألمانية لكرة القدم “البوندسليغا”.

ونشرت إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “إكس”، صورة بعثة الفريق خلال سفريتهم التي تضم في صفوفها الجناح الدولي الجزائري، فارس شايبي، الذي سيستكمل رفقة ناديه بأمريكا مشوار التحضيرات للموسم الرياضي 2025-2026.

ويستعد آينتراخت فرانكفورت لموسمه الجديد ضمن جولة “أديداس الأمريكية” التي ستقام في الفترة من 22 جويلية إلى 3 أوت بلويزفيل وفيلادلفيا.

ويبدأ شايبي وفريقه فرانكفورت رحلته التحضيرية بخوض مباراة ضد نادي أستون يوم 26 جويلية قبل مواجهة نادي لويفيل يوم 29 من نفس الشهر، فيما ستكون المباراة الثالثة ضد نادي فيلادلفيا يونيون الناشط في البطولة الأمريكية لكرة القدم، المقررة ليوم 2 أوت بمثابة نهاية التربص التحضيري للفريق الألماني.

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