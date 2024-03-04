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رياضة

شايبي يزور زملاءه في ناديه السابق تولوز (فيديو)

عمر سلامي
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شايبي يزور زملاءه في ناديه السابق تولوز (فيديو)
ح.م
فارس شايبي مع زملائه في ناديه السابق تولوز

زار الدولي الجزائري فارس شايبي زملاءه في ناديه السابق تولوز، بمناسبة مباراة نيس، التي لعبت الأحد.

وتنقل شايبي من ألمانيا لحضور مباراة ناديه السابق بدعوة من رئيس ناديه السابق تولوز.

وعبّر لاعب نادي فرانكفورت عن سعادته الكبيرة، عقب التقاء زملائه السابقين، وتحقيقهم ثالث فوز على التوالي.

وقال شايبي في تصريحات له: ” لعبت مباراة مع فريقي وحققنا الفوز، وتنقلت مباشرة بعدها لحضور المباراة، صراحة الأجواء رائعة هنا، وكان تواجدي بمثابة مفاجأة لزملائي”.

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