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رياضة

شايبي يطمئن الجماهير بعد إصابته في مباراة أوساسونا

عمر سلامي
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شايبي يطمئن الجماهير بعد إصابته في مباراة أوساسونا
أرشيف
فارس شايبي

طمأن الدولي الجزائري فارس شايبي الجماهير بخصوص الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية التي جمعت بين ناديه تولوز ونادي أوساسونا.

وأكد شايبي عبر حسابه على انستغرام أن إصابته طفيفة ولا تدعو للقلق.

وتعرض لاعب نادي تولوز الفرنسي، لإصابة على مستوى الكاحل، خلال المباراة الودية أمام أوساسونا الإسباني.

وشارك شايبي بديلا، وتمكن من تسجيل هدف الفوز لفريقه في د88، في مباراة انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

وغادر شايبي اللقاء في آخر لحظات اللقاء، محملا على الأكتاف، بعد تعرضه لإصابة في كاحله الأيمن.

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