شايبي يطمئن الجماهير بعد إصابته في مباراة أوساسونا

طمأن الدولي الجزائري فارس شايبي الجماهير بخصوص الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية التي جمعت بين ناديه تولوز ونادي أوساسونا.

وأكد شايبي عبر حسابه على انستغرام أن إصابته طفيفة ولا تدعو للقلق.

وتعرض لاعب نادي تولوز الفرنسي، لإصابة على مستوى الكاحل، خلال المباراة الودية أمام أوساسونا الإسباني.

🚨Farès Chaibi rassure suite à sa blessure. Selon ce message posté sur son Insta, sa blessure ne semble pas si grave que ça. AL HAMDOULLAH 😅 pic.twitter.com/7plKuHqZ8m — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) July 29, 2023

وشارك شايبي بديلا، وتمكن من تسجيل هدف الفوز لفريقه في د88، في مباراة انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

وغادر شايبي اللقاء في آخر لحظات اللقاء، محملا على الأكتاف، بعد تعرضه لإصابة في كاحله الأيمن.