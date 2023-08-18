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رياضة

شايبي يغيب عن مواجهة البياسجي لهذا السبب

الشروق أونلاين
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شايبي يغيب عن مواجهة البياسجي لهذا السبب
فارس شايبي

كشفت إدارة نادي تولوز الفرنسي، عبر منصاتها الرسمية عن القائمة المعنية بمباراة باريس سان جرمان يوم غدٍ السبت. 

وشهدت القائمة غياب اسم الدولي الجزائري فارس شايبي عن القائمة المعنية بمباراة “البياسجي”، ضمن فعاليات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

يذكر أنّ لاعب “الخضر”، شارك في الجولة الأولى من “الليغ 1” أمام نادي نانت، حيث دخل احتياطيًا في الدقيقة الـ 70. وكان وراء هدف الفوز لفريقه، بعد تمريرة حاسمة لزميله راسموس نيكولايسن في الدقيقة الـ 91.

وكشف موقع “Les violets” الفرنسي أنّ قرار عدم استدعاء شايبي يعود إلى قرب رحيله عن النادي. وأكد أنه على بعد خطوات قليلة من الانتقال إلى نادي فرانكفورت الألماني.

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