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رياضة

شايبي ينافس على جائزة هدف الأسبوع في دوري المؤتمرات الأوروبي

عمر سلامي
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شايبي ينافس على جائزة هدف الأسبوع في دوري المؤتمرات الأوروبي
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فارس شايبي

يتواجد الدولي الجزائري فارس شايبي ضمن قائمة المرشحين للظفر بجائزة هدف الأسبوع في دوري المؤتمرات الأوروبي.

وينافس شايبي كل من بيوتروفسكي من نادي لودوغوريتس البلغاري، وتايفور بينڨول من نادي بيشيكتاش، وديفيد صوالي من أولمبيا ليوبليانا السلوفيني، على جائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وسجل فارس شايبي هدف الفوز لناديه أينراخت فرانكفورت، في شباك مضيفه هلسنكي الفلندي، بطريقة جميلة.

وشارك شايبي لمدة 78 دقيقة في المباراة، ونال أعلى تنقيط 8.1.

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