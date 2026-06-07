شايب يؤكد حرص الجزائر على تثمين مساهمة الجالية في مسار التنمية

خلال لقائه بعدد من أفراد الجالية الوطنية المقيمين بمدينة مانشستر

تنقل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الأحد 7 جوان، إلى مدينة مانشستر، في المرحلة الأخيرة من برنامج زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة، حيث التقى بعدد من أفراد الجالية الوطنية المقيمين بهذه المدينة وبمختلف مناطق شمال المملكة المتحدة، مرفوقا بكل من سفير الجزائر والقنصل العام للجزائر بلندن.

ويأتي هذا اللقاء، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية “في سياق المساعي المتواصلة التي تبذلها الدولة الجزائرية لتعزيز التواصل المباشر والتشاور المنتظم مع أفراد الجالية الوطنية بالخارج، والاقتراب أكثر من مواطنيها أينما تواجدوا، بما في ذلك بالمناطق البعيدة عن مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية”.

وأكد شايب أن هذه المبادرة “تندرج ضمن مقاربة تقوم على الحوار المباشر والإصغاء لانشغالات الجالية والوقوف على تطلعاتها واحتياجاته”، تعزيزا “لجسور الثقة والتواصل التي تربطها بوطنها الأم”.

شايب نوه كذلك بـ”المكانة المتميزة التي تحظى بها الجالية الجزائرية بالخارج ضمن السياسات العمومية، باعتبارها رصيدا بشريا واستراتيجيا مهما”، مؤكدا “حرص الدولة الجزائرية على تثمين مساهماتها وتعزيز مشاركتها في مسار التنمية والتحديث الذي تشهده الجزائر”.

كما استعرض شايب جهود الدولة “لتحسين ظروف التكفل بمواطنينا بالخارج، لاسيما من خلال مواصلة عصرنة المنظومة القنصلية وتعزيز الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والاستجابة بشكل أكثر فعالية لانشغالات أفراد الجالية”.

وأوضح البيان أن اللقاء شكل أيضا “فرصة للتذكير بالمبادرات الرامية إلى توطيد ارتباط أبناء الجالية بوطنهم الأم، خاصة من خلال دعم البرامج الثقافية والتربوية الموجهة للأجيال الصاعدة، وتشجيع العمل الجمعوي والأنشطة التي تسهم في الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء لدى أبناء الجالية”.

وسمح هذا اللقاء، حسب ذات المصدر، “بإجراء حوار مفتوح وصريح مع أفراد الجالية تم التطرق خلاله إلى جملة من انشغالاتهم، بما فيها مسألة تعزيز الربط الجوي بين الجزائر والمملكة المتحدة”.

وأشار شايب إلى “الأهمية التي يكتسيها فتح الخط الجوي الجديد الرابط بين الجزائر ومانشستر، باعتباره خطوة عملية تستجيب لتطلعات مواطنينا المقيمين بشمال المملكة المتحدة وتسهم في تسهيل تنقلهم وتعزيز صلتهم بالوطن الأم”.

وفي ختام اللقاء، ثمن كاتب الدولة “الروح الوطنية العالية التي يتحلى بها أفراد الجالية الجزائرية بالمملكة المتحدة”، داعيا إلى “مواصلة إسهامهم الإيجابي في خدمة الجزائر وتعزيز إشعاعها والمحافظة على روابطهم المتينة بوطنهم الأم”.