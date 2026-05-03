شايب يؤكد على حرص الدولة على استمرار التواصل الفعال مع الجاليات بالخارج

داعيا الكفاءات والطلبة الجزائريين المقيمين بالخارج إلى تعزيز انخراطهم في الأطر التنظيمية والجمعوية

أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية المشاركون في الاجتماع مع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، 3 ماي 2026.

أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، على حرص الدولة الجزائرية على تعزيز قنوات التواصل الدائم مع جاليتها بالخارج والإصغاء لانشغالاتها والاستجابة لتطلعاتها، أينما تواجدت.

وجاء ذلك خلال لقاء تفاعلي عبر تقنية التحاضر عن بعد مع عدد من أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بمدينة سانت بطرسبرغ بفيدرالية روسيا، وذلك بحضور سفير الجزائر بموسكو، وفقا لما أفادت به وزارة الخارجية.

وبالموازاة مع هذا اللقاء، تنظم سفارة الجزائر بموسكو سلسلة مداومات قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية بعدد من المدن الروسية، لاسيما تلك التي تعرف تواجدا معتبرا للمواطنين الجزائريين.

وأكد شايب في كلمته بالمناسبة، أن “تنظيم مثل هذه اللقاءات الدورية يعكس حرص الدولة الجزائرية على تعزيز قنوات التواصل الدائم مع جاليتها بالخارج والإصغاء لانشغالاتها والاستجابة لتطلعاتها، أينما تواجدت.”

كما أبرز أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن وتحسين نوعية الخدمات القنصلية، تجسيدا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، والتي تولي عناية خاصة للجالية الوطنية بالخارج.

ونوه شايب بالدور الهام الذي تضطلع به الكفاءات والطلبة الجزائريون المقيمون بالخارج، داعياً إياهم إلى تعزيز انخراطهم في الأطر التنظيمية والجمعوية، بما يسهم في تقوية روابطهم بالوطن الأم ومشاركتهم في مسار التنمية الوطنية، حسب المصدر ذاته.