الجزائر

شايب يبحث تطورات القضية الفلسطينية مع نائب وزير خارجية إندونيسيا

الشروق أونلاين
  • 22
  • 0
وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)
شايب في استقبال نائب وزير خارجية أندونيسيا، 30 سبتمبر 2025.

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إندونيسيا، محمد أنيس ماتا، اليوم الثلاثاء، 30 سبتمبر، وهذا في إطار زيارة العمل التي يجريها إلى الجزائر.

ووفقا لما أفادت به الخارجية، اللقاء سمح بالتأكيد “على الاهتمام المتبادل بتطوير العلاقات الثنائية والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في شتى المجالات”.

كما تضمن اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التشاور حول المواضيع التي تهم الطرفان على مستوى المنظمات الدولية والاقليمية، على غرار منظمة ”أسيان” خصوصا بعد انضمام الجزائر الى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، يضيف ذات المصدر.

