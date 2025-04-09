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الجزائر

شايب يتباحث مع وفد مجمع “سي أن أن إنترناشيونال”

محمد فاسي
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شايب يتباحث مع وفد مجمع “سي أن أن إنترناشيونال”
وزارة الخارجية
جانب من الاستقبال

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، مساء أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، نائب رئيس مجمع CNN International المكلف بالمبيعات والشراكات الاستراتيجية، واكونومو قسطنطينيس، والمكلف بالشراكات الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في ذات المجمع، وليد شماق.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، شكل اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون بين الجزائر ومجمع CNN International، حيث استعرض كاتب الدولة الفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع الإعلام في الجزائر، مشيرًا إلى الإصلاحات الهامة التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدعم هذا القطاع الحيوي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجمع ومؤسسات الإعلام الجزائرية، خاصة في مجالات التكوين وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الصحافة والإعلام في الجزائر على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد شايب خلال اللقاء على أهمية تعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية لتوسيع آفاق التعاون الإعلامي بين الجزائر والعالم، بما يعزز من دور الإعلام في نقل الصورة الحقيقية للجزائر على الساحة الدولية.

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