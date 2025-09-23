شايب يستقبل الأمين العام لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص

استعرض الطرفان مسار انضمام الجزائر لاتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية

استعرض كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، مع الأمين العام لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، كريستوف برناسكوني، مسار انضمام الجزائر لاتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية (أبوستيل) الموقعة بلاهاي بتاريخ 5 أكتوبر 1961.

وخلال اللقاء الذي جرى الثلاثاء، 23 سبتمبر، بمناسبة مشاركة برناسكوني في اللقاء الأفرو-أوروبي السابع للمحضرين القضائيين، الذي تحتضنه الجزائر يومي 24 و25 سبتمبر، أشار شايب إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار التدابير المتخذة تنفيذا لتعليمات السلطات العليا القاضية بتسهيل معاملات المواطنين العابرة للحدود وتبسيط استخدام الوثائق العمومية خارج أرض الوطن.

من جانبه، رحب كريستوف برناسكوني بمسار انضمام الجزائر لهذه الاتفاقية التي تعتبر إحدى أهم النصوص القانونية المتبناة في إطار هذه المنظمة الدولية والتي كان لها أثر إيجابي ومباشر على الإجراءات الإدارية للخواص.

كما أعرب أعرب برناسكوني عن استعداد منظمته الدولية لبرمجة إيداع وثيقة انضمام بلادنا لهذه الاتفاقية في أقرب الآجال، تحسبا لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفق الآجال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وهذا عقب صدور المرسوم الرئاسي ذي الصلة.

كما أشاد الأمين العام لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، كريستوف برناسكوني، بقرار الجزائر احتضان أشغال الملتقى الأفرو -أوروبي السابع للمحضرين القضائيين، والذي يشهد على عزم بلادنا للمساهمة في تعزيز التعاون الدولي في المجالات التي تدخل في نطاق اختصاص هذه المنظمة الدولية.