شايب يلتقي المتعاملين الاقتصاديين من أبناء الجالية الجزائرية ببلجيكا ولكسمبورغ

أجرى كاتب الدولة، لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية، سفيان شايب، لقاء تفاعليا مع المتعاملين الاقتصادين ورواد الأعمال والكفاءات الوطنية وحاملي المشاريع من أبناء جاليتنا ببلجيكا ولكسمبورغ، شارك فيه عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح.

ووفقا لما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية، اللقاء جرى اليوم السبت، 19 أفريل، في إطار زيارة شايب لبلجيكا، وأكد كاتب الدولة خلاله “العناية الفائقة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لهذه الفئة من المواطنين الجزائريين، مؤكدا على أن الحكومة الجزائرية تضعهم ضمن أولوياتها الاستراتيجية وفقا لمقاربة تشاركية تهدف إلى تقديم التسهيلات اللازمة لتجسيد مشاريعهم وافكارهم بالوطن الأم. ”

واستمع كاتب الدولة شايب بمعية زميله في الحكومة إلى انشغالات واقتراحات وآراء الحضور بخصوص التكفل الأنجع والأمثل بتطلعاتهم وطموحاتهم للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية ببلادنا.

من جانبه، أبرز نور الدين واضح، أهم الخطوات العملية التي تسمح لأبناء الجالية بالاستفادة من التحفيزات والمزايا التي يقدمها النظام البيئي لاقتصاد المعرفة ببلادنا، والذي يعكس النظرة الجديدة لاقتصاد وطني خلاق للثروة من خلال تمويل الابتكار وتجسيد المشاريع الطموحة لخلق مؤسسات ناشئة أو مصغرة.