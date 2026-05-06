شايب يُشرف على تدشين القنصلية العامة للجزائر في سان فرانسيسكو

أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب على مراسم التدشين الرسمي للقنصلية العامة للجزائر بسان فرانسيسكو.

وأفاد بيان للوزارة أن الوزير شايب استهل زيارة العمل التي قادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتنقل إلى مدينة سان فرانسيسكو، حيث أشرف على مراسم التدشين الرسمي للقنصلية العامة للجزائر بهذه المدينة بحضور القنصل العام وثلة من ممثلي الفواعل الجمعوية الجزائرية الناشطة ضمن الدائرة القنصلية لسان فرانسيسكو

 ويندرج افتتاح هذا المرفق القنصلي الجديد في إطار تجسيد التزام السلطات العليا للبلاد بالتكفل الأمثل بانشغالات جاليتنا الوطنية بالخارج، وتقريب الإدارة من المواطن، وضمان خدمات قنصلية ذات جودة، كما يشكل خطوة إضافية في مسار تعزيز شبكة مراكزنا القنصلية عبر مختلف مناطق العالم

كما شكل هذا الحدث مناسبة لكاتب الدولة لزيارة مختلف المصالح القنصلية وتفقد سير عملها، والاطلاع عن كثب على طبيعة الخدمات المقدمة لفائدة مواطنينا التابعين لنطاق اختصاص هذه القنصلية العامة، الذي يشمل 19 ولاية في الجهة الغربية للولايات المتحدة الأمريكية.

