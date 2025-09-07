-- -- -- / -- -- --
اقتصاد
لتخفيف الضغط عن المكاتب البريدية

شبابيك آلية جديدة تسمح بإجراء عمليات دفع الأموال

تعبيرية

تستعدّ وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لتوزيع 1000 شباك آلي جديد للنقود، بين عامي 2025 و2026، لدعم شبكة الشبابيك الآلية وتطوير أدائها.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة مساء الأحد، فقد “شهدت سنة 2025 تنصيب 600 جهاز جديد، ليرتفع العدد الإجمالي لشبابيك النقود إلى 2.596 شباك آلي عبر مختلف ولايات الوطن”.

“وتتواصل جهود التوسعة عبر اقتناء 300 جهاز إضافي قبل نهاية السنة، إلى جانب 700 جهاز آخر مبرمج لسنة 2026″، يضيف المصدر. موضحا أن “الحصص الجديدة من هذه الشبابيك ستجهّز بوظائف متكاملة”.

وأشارت الوزارة على وجه الخصوص إلى “إتاحة عمليات السحب ودفع الأموال معا، عبر الشبابيك الآلية الجديدة. بما يسهم في تخفيف الضغط عن المكاتب البريدية، وتحسين استمرارية الخدمة”.

وفي الجانب التقني، ساعد برنامج الصيانة على “رفع نسبة جاهزية الشبكة إلى أكثر من 97 بالمئة. مع ضمان التزويد المنتظم بالسيولة، خاصة خلال الفترات التي تشهد إقبالا واسعا من المواطنين”.

“كما تم وضع 62 فضاءً حرا للشبابيك الآلية يشتغل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع حيّز الخدمة. مع برمجة فتح 54 فضاء إضافيا لتوسيع التغطية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية”.

