شباب بلوزداد أوّل فريق يبلغ نصف النّهائي

بات نادي شباب بلوزداد، الجمعة، أوّل فريق يحجز مقعدا في الدور نصف النّهائي لِمُسابقة كأس الجزائر لِكرة القدم.

وفاز الشباب بِواقع ركلات الترجيح (4-2) على ترجي مستغانم، في مباراة احتضن أطوارها ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة، لِحساب الدور ربع النّهائي. وأدارها حكم السّاحة يوسف قموح.

وانتهت هذه المواجهة في وقتها الأصلي بِنتيجة التعادل هدفَين لِكلّ فريق، ثم بِحصّة (3-3) بعد الوقت الإضافي.

وبادر الترجي المستغانمي إلى التسجيل في الدقيقة الـ 16 بِواسطة ياسين صالحي من ركلة جزاء، ثمّ أضاف الهدف الثاني في الوقت بدل الضّائع (90+3) عن طريق حمزة زياد، والثالث بِواسطة خالد شواري في الدقيقة الـ 111. بينما أمضى ثلاثية شباب بلوزداد كلّ من: محمد بلخير في الدقيقة الـ 38، وليونيل وامبا في الدقيقة الـ 58، وعبد الرحمان مزيان في الدقيقة الثانية من الشوط الأوّل الإضافي.

وإذا كان الشباب قد نشّط نهائي الكأس في الموسم الماضي وخسره أمام جمعية الشلف، فإن مشاركة الترجي تجمّدت في محطّة ثمن النّهائي على يد نادي البارادو.

ويشغل فريق “أبناء العقيبة” المركز الثالث في بطولة القسم الوطني الأوّل للموسم الحالي، بينما يتصدّر ترجي مستغانم لائحة ترتيب بطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”.

وتُقام فعّاليات المقابلات المتبقية من الدور ربع النّهائي، ما بين هذا السبت والثلاثاء القادم. في حين تُجرى مواجهتا محطّة نصف النّهائي في الـ 23 والـ 24 من أفريل الحالي، عِلما أن قرعة المربّع الذّهبي لم تُسحب بعد.