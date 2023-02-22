-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

شباب بلوزداد بتعداد مكتمل في ليبيا وحكم مالي لإدارة مباراة المريخ

عمر سلامي
  • 89
  • 0
شباب بلوزداد بتعداد مكتمل في ليبيا وحكم مالي لإدارة مباراة المريخ
ح.م
لاعبو شباب بلوزداد

أعلن مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتنقل الأربعاء إلى ليبيا، تحسبا لمواجهة المريخ السوداني، في إطار الجولة الثالثة من رابطة أبطال إفريقيا.

ويتنقل “الشباب” إلى ليبيا، بتعداد مكتمل، حيث ضمت القائمة، كل اللاعبين، لعدم وجود إصابات في الفريق، كما عرفت القائمة تواجد المدافع كداد الذي غاب عن المباراة السابقة أمام الترجي.

وأسندت مهمة إدارة مباراة المريخ السوداني وشباب بلوزداد، المرتقبة هذا الجمعة، لثلاثي تحكيم من مالي، يقوده الحكم الرئيسي بوبو تراوري، الذي يساعده في مهمته موديبو ساماك وآمادو بيلي غويس.

وخاض شباب بلوزداد أمسية الثلاثاء، آخر حصة تدربية له، في ملعب 20 أوت قبل التنقل إلى ليبيا، لمواجهة المريخ السوداني.

مقالات ذات صلة
تمسك جمال بلماضي بحسام عوار قد يعني تغيير طريقة تفكيره!

تمسك جمال بلماضي بحسام عوار قد يعني تغيير طريقة تفكيره!

محكمة برشلونة تقرّر بخصوص طلب الإفراج عن ألفيش

محكمة برشلونة تقرّر بخصوص طلب الإفراج عن ألفيش

مانشستر سيتي يهنئ محرز

مانشستر سيتي يهنئ محرز

“يجب علينا ألا نخجل بهذه الهزيمة”

“يجب علينا ألا نخجل بهذه الهزيمة”

النظام المغربي يُؤجّل مقابلات البطولة خوفا من انفلات أمني

النظام المغربي يُؤجّل مقابلات البطولة خوفا من انفلات أمني

مدرب الأخضر الليبي يصر على التدارك أمام “سوسطارة”

مدرب الأخضر الليبي يصر على التدارك أمام “سوسطارة”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد