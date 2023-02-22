شباب بلوزداد بتعداد مكتمل في ليبيا وحكم مالي لإدارة مباراة المريخ

أعلن مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتنقل الأربعاء إلى ليبيا، تحسبا لمواجهة المريخ السوداني، في إطار الجولة الثالثة من رابطة أبطال إفريقيا.

ويتنقل “الشباب” إلى ليبيا، بتعداد مكتمل، حيث ضمت القائمة، كل اللاعبين، لعدم وجود إصابات في الفريق، كما عرفت القائمة تواجد المدافع كداد الذي غاب عن المباراة السابقة أمام الترجي.

وأسندت مهمة إدارة مباراة المريخ السوداني وشباب بلوزداد، المرتقبة هذا الجمعة، لثلاثي تحكيم من مالي، يقوده الحكم الرئيسي بوبو تراوري، الذي يساعده في مهمته موديبو ساماك وآمادو بيلي غويس.

وخاض شباب بلوزداد أمسية الثلاثاء، آخر حصة تدربية له، في ملعب 20 أوت قبل التنقل إلى ليبيا، لمواجهة المريخ السوداني.