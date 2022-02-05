شباب بلوزداد بطل الشتاء

نال فريق شباب بلوزداد لِكرة القدم مساء السبت، اللّقب الفخري المُرادف لِبطل الشتاء في المنافسة الخاصّة بِحظيرة النّخبة.

جاء ذلك بعد إجراء الجولة الـ 17 والأخيرة من عمر مرحلة الذهاب، لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز الرّائد شباب بلوزداد بِثلاثية نظيفة على الزّائر وداد تلمسان، فعمّق الفارق بينه وبين أقرب مطارد وهو فريق شبيبة الساورة إلى 5 نقاط. مع الإشارة إلى أن النادي الأخير تنقصه مباراة يُجريها مساء السبت.

ويحوز شباب بلوزداد 36 نقطة في الرّيادة، ويملك فريق شبيبة الساورة 31 نقطة في المركز الثاني.

ومعلوم أن شباب بلوزداد هو صاحب لقب البطولة الوطنية، في نسختَيها الماضيتَين.