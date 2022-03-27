شباب بلوزداد بِالسّرعة الخامسة نحو الاحتفاظ بِاللّقب

عبّد فريق شباب بلوزداد مساء الأحد طريقه، للاحتفاظ بِلقب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وبِالمقابل، تعقّدت وضعية نصر حسين داي في أسفل لائحة الترتيب، وقد يُودّع حظيرة النّخبة عند نهاية الموسم الحالي.

وفاز شباب بلوزداد بِنتيجة عريضة (5-3) على نصر حسين داي، في مباراة جوارية احتضنها ملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 23 من عمر البطولة الوطنية، وأدارها حكم الساحة الدولي مهدي عبيد شارف.

وتألّق مهاجم شباب بلوزداد كريم عربي بِتوقيعه ثلاثية، وهي أولى أهدافه في بطولة الموسم الحالي، بعد أن قدم إلى نادي الأحمر والأبيض في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وسجّل شباب بلوزداد سادس انتصار له على التوالي، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية. أمّا نصر حسين داي فلم يتذوّق حلاوة الفوز في رابع مباراة له تواليا.

وبات شباب بلوزداد يجمع 48 نقطة في الرّيادة، متقدّما عن المطارد فريق مولودية الجزائر بِفارق 8 نقاط. ويشغل نصر حسين داي الرّتبة الـ 16 بِرصيد 18 نقطة.

وإذا كانت النصرية قد لعبت كلّ مقابلات البطولة الوطنية، وعددها 23 مواجهة. فإن الشباب مازالت تنقصه مقابلتان، نظير لقاء واحد للمولودية.

وتُجرى هذا الإثنين آخر ثلاث مقابلات، من عمر الجولة الـ 23 لِبطولة القسم الأوّل. عِلما أن المنافسة تُنظّم بِصيغة 18 ناديا و34 جولة، مع نزول رباعي المُؤخّرة إلى القسم الثاني.