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رياضة

شباب بلوزداد خارج السّباق الإفريقي

علي بهلولي
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شباب بلوزداد خارج السّباق الإفريقي
ح.م
لقطة من مباراة العودة.

ودّع فريق شباب بلوزداد عصر السبت منافسة رابطة أبطال إفريقيا، من الدور ربع النّهائي.

وخسر فريق الأحمر والأبيض بِنتيجة (1-2) أمام المُضيّف نادي صانداونز الجنوب إفريقي، بِرسم إياب ربع النّهائي.

وكان لقاء الذّهاب بِالجزائر قد انتهى أيضا بِخسارة “أبناء العقيبة”، لكن بِنتيجة (1-4). وهي الحصيلة العامّة التي أبعدت فريق المدرب نبيل الكوكي من السّباق.

ولُعبت مباراة العودة بِجنوب إفريقيا، تحت إدارة حكم ساحة من موريتانيا.

وبادر مدافع فريق شباب بلوزداد سفيان بوشار إلى التسجيل، في الدقيقة الـ 24.

وتلقّت شباك حامي العرين ألكسيس قندوز حارس الشباب هدفَين جنوب إفريقيَين، في الدقيقتَين الـ 45 والـ 49.

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