شباب بلوزداد على بُعد 90 دقيقة من دور المجموعات

شباب بلوزداد ـ بو رانجرز السيراليوني السبت (سا 20.00) بملعب "ميلود هدفي" بوهران

سيكون ممثل الكرة الجزائرية، شباب بلوزداد أمام مهمة التأكيد، في منافستي رابطة أبطال إفريقيا عندما يستقبل نادي بو رانجرز السيراليوني والفتح الرباطي، في إطار إياب الدور التمهيدي الثاني.

ويبدو أن شباب بلوزداد، الفائز بسيراليون (3-1) في لقاء الذهاب، أمام مهمة في المتناول عندما يستقبل نادي بو رانجرز بملعب “ميلود هدفي” بوهران. وبات الشباب، الفائز في مباراة البطولة على نجم مقرة (1-0)، على بُعد 90 دقيقة من أجل ترسيم تأهله إلى دور المجموعات وتأكيد تفوقه في مقابلة الذهاب، أمام منافس سيلعب الكل في الكل وليس لديه ما يخسره.

الدور التمهيدي الثاني “إياب” من رابطة الأبطال الإفريقية:

وسيكون النادي “البلوزدادي”، المتواجد منذ يوم الخميس بوهران، أمام تعداد مكتمل مما يمنح الخيار للمدرب البلجيكي زفان فاندينبروك لرسم التشكيلة التي ستواجه الضيف السيراليوني.

من جانبه، يرتقب أن يسجل الحارس الدولي، رايس وهاب مبولحي، أول مشاركاته مع النادي “البلوزدادي”، لاسيما وأنه لم يتم الاعتماد عليه منذ انضمامه إلى الفريق مطلع سبتمبر الجاري.

وكان حامل لقب بطولة سيراليون، بو رانجرز، قد تخطى، في الدور الأول التمهيدي، عقبة نادي ليسكر الليبيري في الدور التمهيدي الأول (ذهاب: 1-1، إياب: 1-0). وسيسعى جاهدا للعب كامل حظوظه في مهمة تبدو معقدة أمام أبطال الجزائر.

وسيدير هذه المواجهة ثلاثي تحكيم من نيجيريا بقيادة محمد علي موسى، بمساعدة مواطنيه عبد العزيز ياكوبا وسوفي أبو قربة، فيما سيكون الحكم الرابع مواطنهم سادو علي إبراهيمو.