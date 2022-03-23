شباب بلوزداد في أفضل رواق للاحتفاظ بِلقب البطولة

حصد فريق شباب بلوزداد عصر الأربعاء، سادس فوز له على التوالي في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وكان فريق مولودية الجزائر آخر “ضحية” لِشباب بلوزداد، بعد أن فاز النادي الأخير بِهدف لِصفر.

واحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر أطوار هذه المباراة المتأخّرة، عن الجولة الـ 18 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل. تحت إدارة حكم الساحة الدولي لحلو بن ابراهم.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين للشباب المدافع شعيب قداد في الدقيقة الـ 86، لِيرفع غلّته إلى هدفَين في بطولة الموسم الحالي.

وهكذا حرم شباب بلوزداد من خلال هذا الفوز ولو بِصعوبة، منافسة “العميد” من تقليص الفارق في أعلى لائحة الترتيب.

ولعبت المولودية مقابلتَين متتاليتَين في البطولة الوطنية، دون أن تتمكّن من تذوّق حلاوة الفوز.

وارتفع رصيد شباب بلوزداد بعد هذا الانتصار، إلى 50 نقطة في الرّيادة، مُتقدّما بِفارق 5 نقاط عن الوصيف فريق مولودية الجزائر.

وإذا كانت مولودية الجزائر قد لعبت كلّ لقاءات البطولة الوطنية، وعددها 22 مواجهة. فإن شباب بلوزداد مازالت تنقصه مقابلتان متأخّرتان. ما يفيد أن رجال المدرب ماركوس باكيتا في رواق جيّد، للاحتفاظ بِلقب المنافسة المُكتسب في الطبعتَين الماضيتَين. عِلما أن بطولة الموسم الحالي تُجرى بِصيغة 34 جولة.