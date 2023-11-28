شباب بلوزداد في غانا بتعداد مكتمل

تحسبا لملاقاة ميدياما في رابطة الأبطال

شدّت بعثة شباب بلوزداد، صبيحة الثلاثاء، الرحال نحو العاصمة الغانية “أكرا”، تحسبا لملاقاة نادي ميدياما المحلي، يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الـ 2 من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وقررت إدارة الشباب السفر إلى غانا ثلاث أيام قبل الموعد المحدد للمواجهة من أجل التعود على الظروف، والاسترجاع الجيد للمباراة، خاصة وأن الرحلة دامت لأزيد من 12 ساعة، وهو الأمر الذي وضعه الطاقم الفني في الحسبان.

وشهد التنقل إلى غانا، تواجد كل اللاعبين، وعدم وجود غيابات، بعدما عاد الرايس وهاب مبولحي الغائب عن اللقاء الأخير أمام يونغ أفريكانز التنزاني، إلى جانب إسلام بلخير، الذي سجل عودته للفريق بعدما جدد مؤخرا عقده مع الشباب، شأنه شأن زميله أكرم بوراس، الذي وافق بدوره على التجديد.

يذكر، أن شباب بلوزداد فاز في اللقاء الأول أمام يونغ أفريكانز بثلاثية نظيفة، على أن يواجه مادياما ممثل غانا، وهو المنهزم بثلاثية أمام الأهلي المصري في افتتاح دوري المجموعات من المنافسة الإفريقية.

بن غيث: “لن نستصغر ميدياما وعازمون على تحقيق الفوز “

أكد متوسط ميدان شباب بلوزداد، عبد الرؤوف بن غيث، على ضرورة إحترام نادي ميدياما الغاني، ولا يمكن استصغاره مادام في هذا الدور، معربا عن نسيانهم للقاء الأول ودخولهم في أجواء لقاء الجمعة.

وقال بن غيث: “لا يمكن أن نقول إن ميدياما فريق مجهول، هو في مجموعات دوري الأبطال. وليس متاحا للجميع التواجد في هذا الدور، كما نعلم أنه بعد هزيمة ميدياما أمام الأهلي سيظن الجميع أن المباراة ستكون سهلة، ولكن بالعكس سنلعب في ملعبهم وهو قادرون على تغيير مجريات اللقاء”.

وشدد وسط ميدان الشباب على ضرورة التركيز من أجل العودة بالنقاط الثلاث، حيث قال: “سنحاول التركيز مثلما فعلنا في جولة الافتتاح، وسنذهب إلى غانا لتحقيق نتيجة إيجابية”.

بلخيثر: “المعنويات مرتفعة وهدفنا الفوز “

من جانبه، اعترف مدافع شباب بلوزداد، مختار بلخيثر، بصعوبة المباراة التي تنتظر فريقه أمام مضيفه الغاني ميدياما، حيث قال: “المواجهة لن تكون سهلة، لاسيما وأنك تلعب أمام فريق لا تعرفه كثيرا”.

مضيفا: “بمجرد أنه متواجد في الشامبينزليغ، فإن اللقاء لن يكون سهل، شاهدنا كيف سجل صعوبات للأهلي إلى غاية الدقيقة الأخيرة”.

وختم بلخيثر: “من جهتنا، سنحضر كما ينبغي، خاصة وأن المعنويات مرتفعة بعد الفوز في أول لقاء، واللاعبون واعون بالمسؤولية”.

يذكر، أن المواجهة تندرج لحساب الجولة الثانية من الجولة الرابعة في منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا، أين يتصدر الشباب ترتيب المجموعة مناصفة مع نادي الأهلي المصري.