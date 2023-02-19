“شباب بلوزداد لن يخسر أمام المريخ السوداني”

قال إن وضعية الزمالك صعبة.. شوبير:

كشف الحارس الدولي المصري السابق أحمد شوبير، عن صعوبة موقف الزمالك، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل أمام المريخ السوداني في الجولة الماضية من البطولة.

وقال أحمد شوبير: “مجموعة الزمالك اشتعلت بالتأكيد، بعد فوز الترجي على شباب بلوزداد، الجميع يعلم أن الزمالك خسر في المواجهة الأولى أمام بلوزداد وتعادل أمام المريخ، ولكن تبقى حظوظ تأهله للدور التالي واردة.

وأضاف: “الزمالك عنده المباراة المقبلة أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل، خارج ملعبه، والترجي هيموت نفسه من أجل حسم الأمور، والتأهل إلى الدور التالي، ولديهم مدرب قوي وهو نبيل معلول، ولو يأخذ ثلاث النقاط نقول له مبروك الصعود “. وأوضح نجم الأهلي الأسبق: “الزمالك ليس أمامه سوى عدم الخسارة في مواجهة الترجي المقبلة في تونس، يعني التعادل جيد للأبيض، خاصة وأنه سوف يستضيف الترجي بعدها في القاهرة، لابد من الفوز، ولكن في حال الخسارة في المباراة المقبلة، ستصعب المهمة وسيكون عليه الفوز في ثلاث مباريات المتبقية”.

وأكمل: “شباب بلوزداد سوف يخرج لمواجهة المريخ في ليبيا، وأرى أنه لن يخسر، فريق لديه روح كبيرة، ولو كسب المريخ في المباراة المقبلة، سيصعب الأمور على الزمالك، ولكن الأبيض قادر على تخطي الترجي في تونس ليه لا.. وعملها قبل كدا”. وشدد في نهاية حديثه: “الزمالك له كامل الحظوظ أنه سيواجه الترجي والمريخ في مصر، ولكن موقفه صعب جدا جدا، لأن فريقي شباب بلوزداد والترجي فريقين محترمين جدا جدا، وعلى الزمالك التركيز لتحقيق الفوز في المواجهة المقبلة”.