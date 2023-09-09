شباب بلوزداد معنيّ بِهذا الأمر

اتّضحت الأمور بِخصوص تاريخ وتوقيت وملعب وحكّام، مباراة شباب بلوزداد والمُضيّف نادي بو رينجرز من سيراليون.

وتُجرى هذه المقابلة بِرسم ذهاب الدور الثاني، من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويُقام اللّقاء في الـ 17 من سبتمبر الحالي على الساعة الرّابعة عصرا بِالتوقيت المحلّي، الذي يُعادل الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

ويحتضن المواجهة ملعب “سوثرن أرينا”، وهو منشأة رياضية تقع جنوب سيراليون. مُعشوشبة اصطناعيا، وصغيرة الحجم حيث تتّسع لِنحو 6 آلاف مُتفرّج (الصورة المُدرجة أدناه).

وعيّنت “الكاف” طاقما من نيجيريا، يقوده حكم الساحة جوزيف أودي أوغابور.

أمّا مباراة العودة، فَتَدور فعّالياتها بِالجزائر في الـ 30 من سبتمبر الحالي.