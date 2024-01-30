شباب بلوزداد وصيفا و”المريض” الوهراني بِحاجة إلى علاج بِالصّدمة

صعد شباب بلوزداد مساء الثلاثاء إلى المركز الثاني، في لائحة ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز الشباب بِثُنائية نظيفة على الزّائر فريق مولودية وهران، في مباراة متأخّرة عن الجولة التاسعة. احتضن أطوارها ملعب “5 جويلية 1962″، تحت إدارة حكم السّاحة بلال سلطاني.

وأمضى توقيعَي شباب بلوزداد كلّ من: المدافع يوسف العوافي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (45+9)، رافعا غلّته إلى هدفَين في بطولة الموسم الجاري. والمهاجم عبد الرحمان مزيان في الدقيقة الـ 75، الذي ارتفع رصيده إلى 4 أهداف.

وحصد فريق أبناء “العقيبة” ثاني انتصار له تواليا، كما لم ينهزم في المباراة رقم “9” تواليا، في البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا.

وبِالمُقابل، مُني فريق “الحمراوة” بِثاني خسارة له تواليا، والهزيمة رقم “10” منذ انطلاق الموسم. وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصّة إذا علمنا أن المولودية الوهرانية تُموّلها شركة عمومية.

وبات شباب بلوزداد يملك 28 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا عن الرّائد فريق مولودية الجزائر بِفارق 8 نقاط. بينما تجمّدت مولودية وهران في الرّتبة الـ 15 وقبل الأخيرة بِرصيد 9 نقاط.

ولعب فريقا مولوديتَي الجزائر ووهران كلّ مقابلات البطولة الوطنية لِحدّ الآن وعددها 15 مواجهة، بينما تنقص شباب بلوزداد مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 12، تُقام فعّالياتها أمام المُضيّف فريق مولودية البيّض، بعد ظهيرة الأحد المقبل.

وبِخصوص الجولة التاسعة، فقد بقيت مباراة واحدة متأخّرة، تُجرى بين اتحاد العاصمة وضيفه شباب قسنطينة، مساء هذا الأربعاء.