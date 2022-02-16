شباب بلوزداد ووفاق سطيف سيمثلان الجزائر في “السوبر الإفريقي”

"الكاف" تحدد شروط المشاركة في المنافسة الجديدة

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، ناديي شباب بلوزداد ووفاق سطيف، لتمثيل البطولة الجزائرية في “السوبر الإفريقي”، المنافسة الجديدة التي يعتزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إطلاقها بداية من الموسم القادم، بحسب ما علمته “الشروق” من مصادرها في “الفاف”.

وجاء اختيار الشباب والوفاق للعديد من الاعتبارات، من أهمها، نتائجهما في البطولة الوطنية خلال المواسم الأخيرة، ومشاركتهما المنتظمة في آخر نسختين لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

في نفس السياق، كشفت مصادر إعلامية مصرية عن تفاصيل وشروط المشاركة في “السوبر الإفريقي”، والطريقة التي سيتم بها اختيار أفضل 8 فرق من 3 مناطق جغرافية بالقارة السمراء قبل مرحلة المجموعات.

وقال ذات المصدر إن ترتيب الفرق في التصنيف الأفريقي لكل منطقة سيكون أحد معايير اختيار الأندية المشاركة في البطولة، بشرط ألا يزيد عددها في كل مجموعة عن 3 فرق كحد أقصى من كل بلد. فيما يشترط ألا يقل عدد الدول الممثلة في كل مجموعة عن 4 دول.

وسيتوجب على كل فريق يرغب في المشاركة في المنافسة الجديدة أن يستجيب لبعض الشروط، من بينها امتلاك المرافق والمنشآت الضرورية، وكذا الإمكانيات المالية.

إلى ذلك، حدد المسؤولون عن البطولة المستحدثة إقامة مباراة لكل فريق أسبوعيا، على أن تجرى في عطلات نهاية الأسبوع، للسماح للأندية باللعب بأريحية في مسابقاتها المحلية.

وشدد “الكاف” أيضا على أن “دوري السوبر” سيتضمن نظام الصعود والهبوط، مثلما يحدث في الدوريات المحلية، لإشعال المنافسة بين الفرق المشاركة في البطولة.

وبخصوص نظام البطولة، فإنها ستضم 24 فريقًا يتم توزيعها على 3 مجموعات، وفقًا للمناطق الجغرافية في القارة وتضم كل واحدة 8 فرق.

وبحسب الصحفية المصرية، ستكون المجموعة الأولى تابعة لمنطقة شمال أفريقيا، وستضم أقوى 8 فرق وفقًا للتصنيف، فيما تكون الثانية لأندية وسط القارة، والثالثة لأندية غرب وجنوب القارة.

ويتأهل أول 5 أندية في المجموعتين الأولى والثانية و6 أندية من المجموعة الثالثة، وتقام بعد ذلك أدوار ثمن وربع ونصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، فيما لم يتم حسم شكل المباراة النهائية، سواء من مباراتين أم مباراة واحدة على أرض محايدة.

ق. ر