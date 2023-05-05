شباب بلوزداد يبتعد بِكرسي الرّيادة

عمّق الرّائد شباب بلوزداد مساء الجمعة الفارق بينه وبين الوصيف شباب قسنطينة، إلى فارق ثماني خطوات. في لائحة ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل.

وفاز شباب بلوزداد بِهدف لِصفر على ضيفه وفاق سطيف، في مباراة متأخّرة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 19 من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة بلال سلطاني.

وسجّل هدف فريق “أبناء العقيبة” اللاعب أكرم بوراس في الدقيقة الـ 22، رافعا غلّته إلى توقيعَين في بطولة الموسم الحالي.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه لاعب وفاق سطيف صالح عبد التوّاب بوشامة، في الدقيقة الـ 86.

وبات شباب بلوزداد بعد هذا الانتصار، يحوز 48 نقطة في الصّدارة. ويشغل شباب قسنطينة الرّتبة الـ 2 بِرصيد 40 نقطة، ويتموقع وفاق سطيف في المركز الـ 3 بِمجموع 35 نقطة.

وإذا كان شباب قسنطينة ووفاق سطيف قد لعبا كلّ لقاءات البطولة الوطنية وعددها 22 مقابلة، فإن شباب بلوزداد خاض 21 مباراة.