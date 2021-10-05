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رياضة

شباب بلوزداد يتصدر الأندية الجزائرية إفريقيا

سليم .ع
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شباب بلوزداد يتصدر الأندية الجزائرية إفريقيا

حلّ بطل الجزائر شباب بلوزداد في صدارة الفرق الجزائرية على الصعيد الإفريقي، بعدما احتل المركز الـ11 في ترتيب الأندية الإفريقية، الذي كشف عنه الموقع العالمي “داتا بيز” .

وإحتل شباب بلوزداد المركز الـ11 إفريقيا برصيد 1517 نقطة، في حين حل فريق وفاق سطيف في المركز الـ17 برصيد 1472 نقطة.

وحلّ فريق شبيبة الساورة في المركز السادس والعشرين بـ1438 نقطة، وبرصيد 1433 نقطة جاء فريق إتحاد العاصمة في المركز 28 إفريقيا، متقدما على شبيبة قسنطينة الذي احتل المركز الـ46 ، وشبيبة القابائل التي حلت في المرتبة الثامنة والأربعين، فيما تواجد فريق مولودية الجزائر في المركز الـ57 .

وتصدر الأهلي المصري ترتيب الأندية الإفريقية برصيد 1750 نقطة، متفوقا على الزمالك الذي حلّ ثانيا بـ1593 نقطة، وماميلوي صان داونز الجنوب إفريقي الذي احتل المركز الثالث.

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