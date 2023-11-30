شباب بلوزداد يتعرض لمضايقات في غانا

تعرض وفد فريق شباب بلوزداد لعدة مضايقات بعد وصوله إلى غانا، تحسبا لمواجهة نادي ميدياما، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وأكد النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن الوفد يتعرض لمضايقات منذ وصوله إلى غانا، بداية بتأجيل تنقل الفريق الذي كان مبرمجا مساء الأربعاء، من أكرا إلى مدينة كوماسي.

وأضافت الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد: “كما حاول سائق حافلة الفريق التأثير ذهنيا على اللاعبين بإطالة الطريق أثناء التوجه إلى الحصة التدريبية، من جانبها تدخلت إدارة الفريق وستقوم بإيداع شكوى لدى الكاف”.

ويهدف الغانيون من خلال هذه التصرفات التي اعتادت عليها الأندية الجزائرية في خرجاتها الإفريقية، إلى التأثير على معنويات اللاعبين قبل المباراة المرتقبة الجمعة.

وتحسبا للمباراة المرتقبة أمسية هذا الجمعة بداية من الساعة الخامسة، خاض “الشباب” أمسية الأربعاء، أول حصة تدريبية له منذ وصوله إلى غانا، وهي الحصة التي جرت بملعب PEREMPEH COLLEGE””.

وسينشط مدرب “الشباب” البرازيلي باكيتا رفقة المهاجم جالو منتصف نهار الخميس، الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.

ومن جهة أخرى، عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رباعي تحكيم غامبي لإدارة اللقاء، وسيدير المباراة الحكم الرئيسي لمين جامح

بمساعدة عبد العزيز جاوو، وعمر داربوي، والحكم الرابع الحسن بوبكر باس.