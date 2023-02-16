شباب بلوزداد يحشد جماهيره تحسبا لموقعة الترجي

دعت إدارة شباب بلوزداد، جماهير الفريق، للحضور بقوة إلى مدرجات ملعب 5 جويلية، من أجل تقديم الدعم اللازم للتشكيلة في المباراة المرتقبة سهرة السبت أمام الترجي التونسي.

وقالت إدارة بلوزداد في بيان لها، على الصفحة الرسمية للنادي على “فايسبوك”: ” نجدد دعوة العائلة البلوزدادية لتسجيل حضورها بقوة يوم السبت المقبل في مدرجات ملعب 5 جويلية، خلال مواجهة الترجي التونسي، المهمة بالنسبة للشباب لمواصلة التألق قاريًّا”.

وأضافت : “ندعوكم للتحلي بالسلوك الحضاري والروح الرياضية أثناء اللقاء و العمل بما يخدم مصلحة الفريق بتجنب رمي الشماريخ لألعاب النارية إلى أرضية الملعب كي لا يتعرض النادي إلى عقوبات من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

وجاء أيضا في بيان إدارة الشباب: ” يتقدم رئيس شباب بلوزداد مهدي رابحي أصالةً عن نفسه و نيابة عن مجلس الإدارة، بالشكر والتقدير لأنصارنا الأوفياء الذين ساندوا الفريق خلال مباراته الأولى في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا ضد نادي الزمالك، ونحمد الله تعالى على عودتهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين من مصر”.

ويستقبل فريق شباب بلوزداد، سهرة السبت، بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية، نادي الترجي التونسي، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتتواصل عملية بيع التذاكر الخاصة بالمباراة على منصة “تذكرتي”، حيث حدّد سعر التذكرة الواحدة بـ500 دج.