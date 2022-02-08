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رياضة

شباب بلوزداد يحضر في سيدي موسى تحسبا للنجم الساحلي

سليم.ع
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شباب بلوزداد يحضر في سيدي موسى تحسبا للنجم الساحلي
ح.م

شرع فريق شباب بلوزداد، في التحضير للمباراة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، والتي يواجه فيها نادي النجم الساحلي التونسي..
واستأنف رفقاء القائد نساخ، أمسية الاثنين تدريباتهم، في المركز التقني بسيدي موسى، تحسبا لمواجهة الساحلي، وهي الحصة التي عرفت مشاركة كامل التعداد، مع تدرب الحارس موساوي و حايس وعماري على إنفراد.
ويتنقل شباب بلوزداد الأربعاء إلى تونس، لمواصلة التحضير لمباراة النجم الساحلي المرتقبة، أمسية هذا الجمعة على أرضية ميدان ملعب رادس، بداية من الساعة الخامسة.
ويراهن “الشباب” على بداية قوية في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، خاصة في ظل المعنويات العالية، بعد التتويج باللقب الشتوي للرابطة المحترفة الأولى.

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