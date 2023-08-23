شباب بلوزداد يدعم صفوفه بلاعبين جديدين

دعم فريق شباب بلوزداد صفوفه بلاعبين جديدين تحسبا للموسم المقبل، ويتعلق الأمر بالدولي الجزائري حسين بن عيادة والمهاجم الدولي الغامبي لمين جالو.

وأعلن نادي شباب بلوزداد، تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري حسين بن عيادة، لمدة موسمين، قادما من الوداد المغربي، في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد “الشباب” مع المهاجم الغامبي لامين جالو، إلى غاية صيف 2025، في صفقة انتقال حر، قادما من أضنة سبور التركي.

وخاض جالو عدة تجارب أوروبية، رفقة العديد من الأندية مثل كييفو فيرونا، وتشيزينا، وفيتشينزا في إيطاليا، ونادي مول فيهيرفار المجري.