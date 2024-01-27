شباب بلوزداد يرتقي إلى المركز الثالث

ثماني مقابلات متتالية بِلا خسارة لِشباب بلوزداد، في البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا.

ارتقى شباب بلوزداد مساء السبت إلى المركز الثالث، في لائحة ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل.

وفاز الشباب بِنتيجة (3-1) على ضيفه فريق شبيبة الساورة، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 15 والأخيرة من عمر مرحلة الذّهاب. فبات على بُعد 11 نقطة من الرّائد مولودية الجزائر، ونقطة واحدة من الوصيف نادي البارادو.

ويُمكن لِفريق أبناء “العقيبة” الاستئثار بِالرّتبة الثانية لاحقا، إذا علمنا أن الشباب تنقصه مقابلتان متأخّرتان.

وعمّقت شبيبة القبائل جراح الزّائر اتحاد سوف متذيّل لائحة الترتيب، وكبّدته الهزيمة رقم “13” على التوالي.

واستعاد اتحاد بسكرة نغمة الانتصارات أمام الضّيف فريق جمعية الشلف، بعد خمسة لقاءات بِلا فوز.

وجلبت مولودية البيّض نقطة ثمينة من تنقلّها إلى العاصمة، ومواجهتها لِنجم بن عكنون.

وتألّق لاعب شبيبة القبائل كسيلة بوعالية بِتسجيله هدفَين، رافعا غلّته إلى 3 أهداف. عِلما أن اللائحة يتصدّرها متوسّط ميدان هجوم مولودية الجزائر يوسف بلايلي بِرصيد 10 أهداف.

وتُجرى آخر مباراة عن هذه الجولة مساء الأحد، بين اتحاد العاصمة بِميدانه ونجم مقرة.

النتائج الفنية:

ش.بلوزداد 3 – ش.الساورة 1

ش.القبائل 3 – ا.سوف 2

ا.بسكرة 2 – ج.الشلف 0

ن.بن عكنون 1 – م.البيّض 1

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 36ن

2- ن.البارادو 26ن

3- ش.بلوزداد 25ن (ناقص مقابلتَين)

4- و.سطيف 24ن

5- ا.العاصمة 23ن (ناقص مقابلتَين)

6- ا.خنشلة 23ن

7- ش.القبائل 22ن

8- ش.الساورة 22ن

9- ش.قسنطينة 21ن (ناقص مقابلة)

10- ا.بسكرة 21ن

11- م.البيّض 18ن (ناقص مقابلة)

12- ن.مقرة 17ن (ناقص مقابلة)

13- ج.الشلف 16ن

14- ن.بن عكنون 10ن

15- م.وهران 9ن (ناقص مقابلة)

16- ا.سوف 4ن