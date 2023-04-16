شباب بلوزداد يستعد لمواجهة “الحمراوة” قبل التفرغ لصان داونز

شدّ فريق شباب بلوزداد الرحال ظهيرة الأحد، إلى الباهية وهران تحسبا لمواجهة المولودية المحلية في مباراة مؤجلة عن الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة الأولى.

وخاض الشباب تدريباته الأخيرة بملحق ملعب 5 جويلية تحضيرا، للقاء الحمراوة الذي سيلعب الاثنين بداية العاشرة ليلا، بملعب أحمد زبانة بوهران.

وتقدم فريق شباب بلوزداد بطلب إلى الرابطة، من أجل تأجيل لقاء مولودية وهران، حتى يتسنى للفريق التحضير في أريحية على مباراة ضان داونز، والتركيز فقط على المنافسة الإفريقية.

وقوبل طلب بلوزداد بالرفض من قبل الرابطة، التي قبلت في نفس الوقت تأجيل لقاء شبيبة القبائل وإتحاد العاصمة، المتأخر والمبرمج في نفس اليوم.

ويهدف فريق شباب بلوزداد إلى تحقيق نتيجة إيجابية في وهران، والإستفادة من نقاط اللقاء المتأخر، بعدما ضيّع الفريق نقطتين بتعادله في اللقاء المتأخر السابق أمام نادي بارادو.

ويبتعد شباب بلوزداد بـ8 نقاط عن الوصيف شباب قسنطينة، الذي وفي حال تعثر الشباب في وهران، فإنه سيكون هذا الثلاثاء أمام فرصة تقليص الفارق إلى 5 نقاط، في حال فوزه على الضيف بارادو في اللقاء المتأخر.

وتعرض الكوكي للكثير من الانتقادات، خاصة بعد مباراة بارادو، التي ظهر خلالها الفريق بوجه شاحب، مع الاكتفاء بالاستحواذ على الكرة، دون القيام بهجمات منسقة وخطيرة.

كما نالت خيارات الكوكي نصيبها من الانتقاد، خاصة فيما يتعلق بتراجع مردود المدافع لعوافي بشكل ملحوظ، ما تسبب في ضعف كبير على الجهة اليسرى، إلى جانب عدم إراحة المدرب لبعض اللاعبين المرهقين، وفي المقابل منح الفرصة لعدد من البدلاء في مقدمتهم بورديم ورغبة، في إطار تدوير التشكيلة.

وبعد مواجهة “الحمراوة”، ستكون أمام الكوكي وطاقمه أربعة أيام من أجل التحضير الجيّد لمباراة صان داونز، التي وجب الاستعداد لها من كل النواحي، وقراءة مجرياتها والتعامل معها بتركيز كبير.

ويأمل أنصار الشباب في تحقيق فوز مريح على صان داونز، يقرب النادي من نصف النهائي، قبل مواجهة العودة التي لن تكون سهلة بجنوب إفريقيا.