شباب بلوزداد يستعيد توازنه

لاعب شباب بلوزداد إسلام بلخير يحتفل بِهدفه في مرمى المريخ السوداني.

استعاد فريق شباب بلوزداد سهرة الثلاثاء توازنه، وأبقى على حظوظه قائمة في بلوغ محطّة ربع نهائي منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وفاز الشباب بِنتيجة هدف لِصفر على ضيفه نادي المريخ السوداني، لِحساب الجولة الرّابعة من دور المجموعات لِمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المباراة، تحت إدارة طاقم تحكيم من الكونغو الديموقراطية.

وسجّل هدف الشباب المهاجم إسلام بلخير في الدقيقة الـ 35 (شريط الفيديو الأول)، وهو ثاني توقيع له في رابطة أبطال إفريقيا للموسم الحالي، وأيضا ثاني هدف له في كلّ المنافسات الرّسمية لِعام 2023.

وهكذا بعد خسارتَين مُتتاليتَين في المنافسة القارّية الأولى للأندية، نجح أبناء “العقيبة” في التدارك وتصحيح المسار، على أمل افتكاك بطاقة التأهّل لاحقا.

وعن الفوج الرّابع ذاته في مباراة لُعبت أيضا سهرة الثلاثاء، انتصر نادي الزمالك المصري بِنتيجة (3-1) على ضيفه فريق الترجي التونسي.

وأمضى هدف الترجي المهاجم الدولي الجزائري رياض بن عياد في الدقيقة الـ 57 (شريط الفيديو الأخير)، بعد أن دخل إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وهو أوّل توقيع له في هذه المنافسة. بينما شارك مواطنه وزميله المدافع محمد الأمين توغاي أساسيا.

وتشكّلت لائحة ترتيب هذا الفوج كالتّالي:

1- الترجي التونسي 9ن

2- شباب بلوزداد 6ن

3- الزمالك المصري 4ن

4- المريخ السوداني 4ن

وفي الجولة الخامسة وقبل الأخيرة سهرة الـ 17 من مارس الحالي، يستضيف رجال المدرب نبيل الكوكي بِالجزائر نادي الزمالك المصري، ويلعب فريق المريخ مع الترجي التونسي بِليبيا، بِسبب عدم تأهيل “الكاف” لِملاعب السودان.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.