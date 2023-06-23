شباب بلوزداد يستهل المنافسة أمام الرجاء البيضاوي يوم 28 جويلية

كأس العرب للملك سلمان للأندية

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن برنامج الدورة النهائية لكأس الملك سلمان للأندية في كرة القدم، المقررة بالعربية السعودية من 27 جويلية إلى 12 أوت بمدن، أبها، الباحة والطائف السعودية، بحضور 16 فريقا، منهم ممثل الجزائر، شباب بلوزداد.

ويستهل الشباب- الذي يلعب في المجموعة الرابعة-، المنافسة، يوم الجمعة 28 جويلية 2023 بمواجهة الرجاء البيضاوي بملعب أبها (14.00سا)، قبل ملاقاة فريق الوحدة الإماراتي، يوم الاثنين 31 جويلية بنفس الملعب (14.00سا).

ويختم زملاء حارس المرمى الكسيس قندوز، مرحلة المجموعات، يوم الخميس 3 أوت، بمواجهة الكويت الكويتي بملعب نادي دمك (14.00سا).

وقسمت الفرق الـ16 المشاركة في الموعد العربي، إلى أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة أندية. ويتأهل الأولان عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، المبرمج يومي، السبت والاحد 5 و6 أوت 2023.

ويلعب نصف النهائي، يوم الأربعاء 9 أوت بأبها والطائف، بينما يقام النهائي، يوم السبت 12 من نفس الشهر بملعب سيحدد لاحقا. وأقصي ممثل الجزائر الآخر، شبيبة الساورة من الدور التمهيدي، على يد الكويت الكويتي. وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد أعلن بداية شهر فيفري الماضي عن عودة البطولة العربية في 2023، باسم “كأس الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للأندية البطلة”، بمشاركة 37 فريقا عربيا وستخصص لها جوائز مالية تقدر بـ10 مليون دولار منها 6 مليون دولار للمتوج باللقب.

وتعد كأس العرب للملك سلمان في نسختها الـ30، مواصلة مسار تاريخي لمنافسة عربية أطلقت سنة 1982 وحملت عدة تسميات (رابطة الأبطال العربية، الكأس العربية للأندية الفائزة بالكؤوس، كأس الاتحاد العربي وكأس الأمير فيصل بن الفهد وكأس زايد للأندية)، قبل أن تسمى هذه النسخة رسميا كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (2023).

برنامج مباريات المجموعة الرابعة:

الجولة الأولى (الجمعة 28 جويلية) بأبها:

شباب بلوزداد – الرجاء البيضاوي (14.00سا).

الكويت الكويتي- الوحدة (18.00سا).

السبت 29 جويلية (راحة)

الجولة الثانية (الاثنين 31 جويلية) بأبها:

الوحدة- شباب بلوزداد (14.00سا).

الرجاء البيضاوي – الكويت الكويتي (18.00سا).

الثلاثاء 1 أوت (راحة)

الجولة الثالثة والأخيرة (الخميس 3 أوت)

بدمك: شباب بلوزداد – الكويت الكويتي (14.00سا).

بأبها: الوحدة – الرجاء البيضاوي (14.00سا).

الجمعة 4 أوت (راحة):

ربع النهائي (السبت 5 أوت والأحد 6 أوت) بأبها والطائف

الاثنين 7 أوت والثلاثاء 8 أوت (راحة)

نصف النهائي (الأربعاء 9 أوت) بأبها والطائف

الخميس 10 أوت والجمعة 11 أوت (راحة)

نهائي: السبت 12 أوت.