شباب بلوزداد يشد الرحال إلى تونس تحسبا لمواجهة الترجي

لاعبو شباب بلوزداد في المطار قبل التنقل إلى تونس

شد فريق شباب بلوزداد، ظهر الأربعاء، الرحال إلى تونس، تحسبا لمواجهة الترجي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وأعلن مدرب شباب بلوزداد عن القائمة المعنية بسفرية تونس، وهي القائمة التي ضمت 24 لاعبا.

ويغيب عن القائمة كل من بلخيثر وسالمي، في وقت عرفت فيه تواجد ربيعي.

وشرع فريق شباب بلوزداد مؤخرا في التحضير لمباراة الترجي التونسي، في ملحق ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وخاض أشبال الكوكي، سهرة الثلاثاء آخر التدريبات بالجزائر قبل التنقل إلى تونس.

ويواجه شباب بلوزداد، مضيفه الترجي التونسي هذا السبت بداية من الساعة الحادية عشرة ليلا، في إطار الجولة السادسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.