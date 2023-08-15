شباب بلوزداد يشرع في التحضير للموسم الجديد

شرع فريق شباب بلوزداد، أمسية الاثنين في التحضير للموسم الجديد 2023 -2024، حيث عرفت الحصة التدريبية الأولى مشاركة 11 لاعبا.

واستدعى المدرب سفان فاندنبروك، مجموعة من اللاعبين للحصة الأولى التي أجريت بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام، على أن تكون الانطلاقة الفعلية لاستعدادات “الشباب” بداية من حصة الأربعاء، بتعداد مكتمل.

وعرفت الحصة التدريبية الأولى مشاركة كل من: بن غيت، ساماكي، بوتمان، مزيان، بودرامة، داودي، درفلو، كداد، بكوش، معاشو و زروقي.

من جهة أخرى أعلنت إدارة شباب بلوزداد عن إعارة اللاعب بلعيد حميدي إلى نادي وفاق سطيف لمدة موسم واحد.