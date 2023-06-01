شباب بلوزداد يصدر بيانا حول التحكيم في مباراته أمام مقرة

أصدر فريق شباب بلوزداد بيانا حول طاقم تحكيم مباراته أمام مضيفه نجم مقرة، والتي انتهت على نتيجة التعادل السلبي.

وأدار المباراة الحكم الرئيسي “بوترعة” ومساعديه صوحبي وبلعروسي.

واستنكرت إدارة “الشباب” ما وصفته بـ”المهزلة” التحكيمية التي تعرض لها الفريق من طاقم تحكيم المباراة، وأكدت أنها كانت قد بلَّغت عن الحكام للجهات المعنية فور تعيينهم منذ ثلاثة أيام .

وقالت إدارة شيلي بلوزداد في بيانها: “تدين إدارة شباب بلوزداد وبشدّة الظلم التحكيمي الذي تعرّض له الفريق من طرف الحكام و تدعو المسؤولين عن كرة القدم الجزائرية ولجنة التحكيم والرأي العام لمشاهدة الطريقة التي رُفض بها هدف الشباب الذي كان شرعيًا”.

وأضافت: “تم مضايقة طاقم التلفزيون العمومي الذي غادر الملعب و تعذر عليه تغطية المباراة، و تؤكد إدارة الشباب أنها ستلجأ إلى جميع الطرق التي يخوّلها لها القانون من أجل الدفاع عن حق النادي”.

وتابعت إدارة الشباب في بيانها: “سنعمل على مراسلة الجهات المعنية مع المطالبة بفتح تحقيق حول التعسف الذي تعرض له الفريق من طرف الحكم الرئيسي وتحيّزه المفضوح للفريق الخصم، من خلال إشهاره لعديد البطاقات أبرزها كانت البطاقة الحمراء في وجه زكريا دراوي وإعلانه عن أخطاء خيالية عرقلت مسار اللقاء”.