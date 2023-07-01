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رياضة

شباب بلوزداد يطلب 2 مليون دولار لتسريح وامبا

ع. ع
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شباب بلوزداد يطلب 2 مليون دولار لتسريح وامبا

طلب نادي شباب بلوزداد الحصول على مليوني دولار نظير بيع الكاميروني وامبا مهاجم الفريق إلى الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، بعدما دخل الأبيض بقوة في المفاوضات مع اللاعب في الفترة الأخيرة من أجل تدعيم الهجوم.

وسبق ولعب وامبا ضد الزمالك في مباراتي دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة وقدم مستوى مميزا وهو ما جعل إدارة الزمالك متحمسة بشكل كبير من أجل التعاقد مع اللاعب في الموسم المقبل لتدعيم الهجوم.

وسيكون التعاقد مع وامبا بديلًا للبنيني سامسون أكينيولا في الموسم المقبل بعد الاستقرار على رحيله عن الفريق بسبب عدم القناعة بمستواه.

ويحاول مسؤولو الزمالك إقناع بلوزداد بتخفيض مطالبه المالية بسبب صعوبة دفع هذا المبلغ بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي في الوقت الحالي وضرورة تخفيض الميزانية الخاصة بالصفقات في الموسم الجديد.

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