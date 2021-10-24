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رياضة

شباب بلوزداد يعبر إلى دور المجموعات في رابطة الأبطال

علي بهلولي
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شباب بلوزداد يعبر إلى دور المجموعات في رابطة الأبطال

اقتطع فريق شباب بلوزداد مساء الأحد، تذكرة حضور فعّاليات دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وفاز فريق شباب بلوزداد بِنتيجة (2-0) على الضيف نادي أسيك ميموزا الإيفواري، لِحساب إياب الدور الثاني من عمر المنافسة الإفريقية الأولى للأندية.

وكان الشباب قد انهزم في لقاء الذهاب خارج القواعد، بِنتيجة (1-3). فتأهّل مُمثّل الكرة الجزائرية استنادا إلى قاعدة الهدف المُسجّل بعيدا عن الدّيار.

واحتضن ملعب “عمر حمادي” بِبولوغين أطوار مباراة العودة، تحت إدارة تحكيم تونسي.

وبادر فريق المدرب ماركوس باكيتا في مباراة العودة، إلى التسجيل مُبكّرا في الدقيقة الثانية، عن طريق المدافع شعيب قداد. ثم أضاف “أبناء العقيبة” الهدف الثاني بِواسطة المهاجم خالد بوسيليو، في الدقيقة الـ 49.

وهكذا نجح مُمثّلا الكرة الجزائرية شباب بلوزداد ووفاق سطيف، في بلوغ دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

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