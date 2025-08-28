-- -- -- / -- -- --
شباب بلوزداد يعلن عن ثلاث صفقات جديدة

محمد علي بن حمودة

أعلن فريق شباب بلوزداد عن تعاقده رسميا مع ثلاثة لاعبين جدد، لتدعيم التشكيلة .

وتعاقد شباب بلوزداد مع التونسي محمد علي بن حمودة قادما من فريق غزل المحلة المصري.

وبهدف تعزيز الخط الأمامي أيضا، تعاقد “الشباب” رسميا مع المهاجم إيهاب بلحوسيني، قداما من شباب قسنطينة.
وأعلن شباب بلوزداد تعاقده أيضا مع الألباني أندري شيكيشي.

ورحبت إدارة “الشباب” بالوافدين الجدد إلى الفريق وتمنت لهم التوفيق والـتألق.

وتعاقد الفريق لحد الآن مع كل من الألبانيين ريدون شيكشا وإندري شيكيشي، وجابر كاسيس من نادي بارادو، يونس واسع من أولمبي أقبو ومحمد علي بن حمودة، وإيهاب بلحوسيني.

