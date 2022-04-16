شباب بلوزداد يُعقّد مأموريته

خسر فريق شباب بلوزداد سهرة السبت بِهدف لِصفر، أمام ضيفه نادي الوداد البيضاوي المغربي.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة باسيفيك ندابيهاوينيمانا من البورندي.

واهتزّت شباك حارس المرمى توفيق موساوي حامي عرين الشباب، بِهدف من الوداد في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني.

وطرد الحكم متوسط ميدان الوداد البيضاوي جلال داودي، في الدقيقة الـ 7.

وبات رجال المدرب ماركوس باكينا وقد عقّدوا من مأموريتهم، في بلوغ نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وتُجرى مباراة العودة بِالمغرب سهرة الـ 23 من أفريل الحالي، تحت إدارة حكم الساحة المصري أمين عمر.