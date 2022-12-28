شباب بلوزداد يُعمّق الفارق في الصّدارة

عمّق رائد ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل شباب بلوزداد عصر الأربعاء، الفارق بينه وبين الوصيف شباب قسنطينة إلى ثماني خطوات.

وفاز شباب بلوزداد بِرباعية نظيفة على أمل الأربعاء، في مباراة متأخّرة عن الجولة الثامنة من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “إسماعيل مخلوف” بِالأربعاء أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة مهدي عبيد شارف.

وسجّل أهداف الشباب كلّ من: الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة الـ 8، وحسين سالمي في الدقيقة الـ 17، ومحمد إسلام بكير في الدقيقة الـ 22، وعبد الرحمان بورديم في الدقيقة الـ 82.

وافتتح سالمي العدّاد، بينما رفع وامبا وبكير رصيدَيهما إلى هدفَين، مقابل 5 أهداف لِبورديم.

وشهدت المباراة حضور مجيد بوقرة مدرب منتخب المحلّيين، رفقة مساعده جمال مصباح، ومدرب الحراس محمد بن حمو. عشية تنظيم الجزائر لـ “شان” 2023.

وفي مباراة أخرى متأخّرة لكن عن الجولة العاشرة، فاز اتحاد بسكرة بِهدف دون ردّ على اتحاد العاصمة.

واحتضن ملعب “18 فيفري” بِبسكرة أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة عبد الله بن شهيدة.

وسجّل هدف اتحاد بسكرة اللاعب مروان بوسالم في الدقيقة الثالثة، وهو أوّل توقيع له في بطولة هذا الموسم.

وأشرف على اتحاد العاصمة في أوّل مباراة له، الناخب الوطني الأسبق عبد الحق بن شيخة. بعد إقالة المدرب بوعلام شارف مُؤخّرا.

وبات شباب بلوزداد يجمع 37 نقطة في الصّدارة، ويحوز شباب قسنطينة 29 نقطة في المركز الثاني، و تجمّد اتحاد العاصمة في الرّتبة الـ 7 بِرصيد 22 نقطة، بينما ارتقى اتحاد بسكرة إلى المركز الـ 9 بِمجموع 21 نقطة، ويشغل أمل الأربعاء الرّتبة الـ 11 بِرصيد 19 نقطة.

وبقيت مباراة وحيدة ومتأخّرة يُسدل بها ستار مرحلة ذهاب البطولة الوطنية، وتُقام لِحساب الجولة الـ 11 بين اتحاد العاصمة والزّائر أمل الأربعاء، بِملعب الدّار البيضاء الأحد المقبل.

وتتوقّف بعدها المنافسة، بِسبب احتضان الجزائر لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.