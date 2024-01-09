شباب بلوزداد يُوقف انتصارات وفاق سطيف

أهدر الوصيف وفاق سطيف سهرة الثلاثاء، فرصة الاقتراب من رائد البطولة الوطنية فريق مولودية الجزائر.

وخسر الوفاق بِنتيجة (1-3) أمام الزّائر شباب بلوزداد، في مباراة متأخرة عن الجولة السابعة.

واحتضن ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة يوسف الطيب بودربال.

وسجّل ثلاثية الشباب كلّ من: المهاجم الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة الـ 5، والمدافع يوسف العوافي الدقيقة الـ 29، ولاعب الخط الأمامي عبدى الرحمان مزيان في الدقيقة الـ 70. وأمضى توقيع فريق “النّسر الأسود” المهاجم الإيفواري سليمان كوليبالي في الدقيقة الـ 49.

ورفع وامبا غلّته إلى 5 أهداف، وافتتح العوافي العدّاد، نظير توقيعَين لِمزيان، وبات كوليبالي يحوز رصيد ثلاثة أهداف.

وحصد أبناء “العقيبة” ثاني فوز لهم على التوالي في البطولة، بينما مُني وفاق سطيف بِأوّل خسارة بعد خمس مقابلات بِلا هزيمة وثلاثة انتصارات متتالية.

وتجمّد رصيد وفاق سطيف عند النقطة الـ 20 في المركز الـ 2، مُتخلّفا عن الرّائد فريق مولودية الجزائر بِفارق 9 نقاط. وارتقى شباب بلوزداد إلى الرّتبة الـ 4 بِرصيد 19 نقطة.

ولعب الوفاق كلّ لقاءات البطولة الوطنية وعددها 12 مواجهة، بينما تنقص الشباب 3 مقابلات متأخّرة.